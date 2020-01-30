ИА «Ореанда-Новости». Минздрав рассказал, какие категории людей менее восприимчивы к новому виду пневмонии.

Минздрав и Роспотребнадзор выпустили временные методические рекомендации, которые созданы для профилактики, диагностики и лечения нового коронавируса. Из документа следует, что к коронавирусу нового типа менее восприимчивы молодые люди и дети.

В рекомендациях эксперты отмечают, что нет статистических данных о заболеваемости детей. Существуют лишь единичные случаи, которые могут быть связаны с новым типом коронавируса. Отсюда учёные сделали вывод, что более молодые категории населения менее восприимчивы к коронавирусу нового типа.