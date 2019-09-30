30.09.2019, 09:15
В Минздраве рассказали о питании, которое полезно для сердца
ИА «Ореанда-Новости». Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России дал рекомендации по питанию, чтобы сохранить сердце здоровым, пишет «МК».
В частности, врачи отмечают, что нужно перейти на сбалансированное меню – в рационе должны быть все полезные вещества. При этом меню должно быть таким, чтобы можно было поддерживать вес.
Так, рекомендуется добавить в рацион птицы, рыбу и морепродукты. Молочные продукты медики советуют есть только натуральные – без сахара и других добавок. Нужно также обязательно включить в рацион продукты, в которых много калия, - курагу, фасоль, орехи, хлеб с отрубями.
В частности, врачи отмечают, что нужно перейти на сбалансированное меню – в рационе должны быть все полезные вещества. При этом меню должно быть таким, чтобы можно было поддерживать вес.
Так, рекомендуется добавить в рацион птицы, рыбу и морепродукты. Молочные продукты медики советуют есть только натуральные – без сахара и других добавок. Нужно также обязательно включить в рацион продукты, в которых много калия, - курагу, фасоль, орехи, хлеб с отрубями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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