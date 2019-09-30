ИА «Ореанда-Новости». Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России дал рекомендации по питанию, чтобы сохранить сердце здоровым, пишет «МК».

В частности, врачи отмечают, что нужно перейти на сбалансированное меню – в рационе должны быть все полезные вещества. При этом меню должно быть таким, чтобы можно было поддерживать вес.

Так, рекомендуется добавить в рацион птицы, рыбу и морепродукты. Молочные продукты медики советуют есть только натуральные – без сахара и других добавок.  Нужно также обязательно включить в рацион продукты, в которых много калия, - курагу, фасоль, орехи, хлеб с отрубями.