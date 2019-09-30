В частности, врачи отмечают, что нужно перейти на сбалансированное меню – в рационе должны быть все полезные вещества. При этом меню должно быть таким, чтобы можно было поддерживать вес.Так, рекомендуется добавить в рацион птицы, рыбу и морепродукты. Молочные продукты медики советуют есть только натуральные – без сахара и других добавок. Нужно также обязательно включить в рацион продукты, в которых много калия, - курагу, фасоль, орехи, хлеб с отрубями.