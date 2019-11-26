VR-очки представляют собой прототип очков виртуальной реальности, которые были специально созданы для скота. Опыт проводится под контролем Минсельхоза.Также очки способны воспроизводить классическую музыку. В VR-очках имитируется лето.Первоначальные тесты показали, что коровы стали более спокойными, их эмоциональный настрой повысился.