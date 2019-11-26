26.11.2019, 13:19
В Москве протестировали VR-очки для коров
ИА «Ореанда-Новости». На одной из ферм в Московской области протестировали VR-очки на коровах, сообщает издательство «Подмосковье сегодня».
VR-очки представляют собой прототип очков виртуальной реальности, которые были специально созданы для скота. Опыт проводится под контролем Минсельхоза. По мнению специалистов ведомства, коровы, которые находятся в более спокойной обстановке, дают больше молока, качество которого тоже повышается. Также очки способны воспроизводить классическую музыку. В VR-очках имитируется лето.
Первоначальные тесты показали, что коровы стали более спокойными, их эмоциональный настрой повысился. Результаты анализа количества и качества молока будут известны позднее.
VR-очки представляют собой прототип очков виртуальной реальности, которые были специально созданы для скота. Опыт проводится под контролем Минсельхоза. По мнению специалистов ведомства, коровы, которые находятся в более спокойной обстановке, дают больше молока, качество которого тоже повышается. Также очки способны воспроизводить классическую музыку. В VR-очках имитируется лето.
Первоначальные тесты показали, что коровы стали более спокойными, их эмоциональный настрой повысился. Результаты анализа количества и качества молока будут известны позднее.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии