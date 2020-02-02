ИА «Ореанда-Новости». Пятая часть февральской нормы осадков выпала в Москве в воскресенье.

С утра воскресенья до девяти вечера в Москве выпало более 7 мм осадков в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает «Интерфакс, ссылаясь на метеобюро Москвы и Московской области.

Синоптики отмечают, что менее чем за сутки в Москве выпало практически 20% февральской нормы осадков.

Сообщается, что осадки продолжатся и в ближайшие пару дней. Однако они будут менее интенсивными. Так в понедельник встретит москвичей дождём со снегом.

Ранее сообщалось о том, что в столичный регион придут морозы. Температура впервые за долгое время может приблизиться к климатической норме.