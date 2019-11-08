08.11.2019, 18:16
В МТС показали устройство для наблюдения за подчинёнными
ИА «Ореанда-Новости». МТС начала продавать комплекс для наблюдения за подчинёнными: специальный модуль, который вшит в спецодежду сотрудника, а также Bluetooth-датчиков по периметру помещения, пишет «Ведомости».
В компании отметили, что это решение сделает производство более безопасным и поможет эффективнее следить за активностью сотрудников.
Отмечается, что устройство, которое носит сотрудник, передает информацию о его местоположении через WiFi или по сотовой сети. Сигнал передаётся ежесекундно. Таким образом, работодатель может в онлайн-режиме следить за работником. В комплекс можно добавить газоанализатор, тревожную кнопку, пульсометр или другой девайс.
В компании отметили, что это решение сделает производство более безопасным и поможет эффективнее следить за активностью сотрудников.
Отмечается, что устройство, которое носит сотрудник, передает информацию о его местоположении через WiFi или по сотовой сети. Сигнал передаётся ежесекундно. Таким образом, работодатель может в онлайн-режиме следить за работником. В комплекс можно добавить газоанализатор, тревожную кнопку, пульсометр или другой девайс.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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