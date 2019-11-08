ИА «Ореанда-Новости». МТС начала продавать комплекс для наблюдения за подчинёнными: специальный модуль, который вшит в спецодежду сотрудника, а также Bluetooth-датчиков по периметру помещения, пишет «Ведомости».

В компании отметили, что это решение сделает производство более безопасным и поможет эффективнее следить за активностью сотрудников.

Отмечается, что устройство, которое носит сотрудник, передает информацию о его местоположении через WiFi или по сотовой сети. Сигнал передаётся ежесекундно. Таким образом, работодатель может в онлайн-режиме следить за работником. В комплекс можно добавить газоанализатор, тревожную кнопку, пульсометр или другой девайс.