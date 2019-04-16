Отмечается, что это первая подобная экзопланета, которую нашёл спутник TESS. Учёные говорят, что на планете предположительно твёрдая поверхность. Однако эксперты выражают сомнению, что она пригодна для жизни, так как температура на ней может достигать 430 градусов по Цельсию.Диаметр планеты составляет 89% от диаметра Земли, подсчитали в NASA. Планета находится на расстоянии 53 световых лет в созвездии Сетки.