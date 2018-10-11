ИА «Ореанда-Новости». В 13.15 NASA сообщили в своём twitter-канале, что поисково-спасательный отряд нашёл российских космонавтов, они были вне капсулы и со слов ведомства в «хорошем состоянии». Рогозин вылетел на место аварийной посадки экипажа «Союза». Тем временем источники сообщают прессе о вероятных причинах аварии.



На данный момент известно, что экипаж «Союза» благополучно приземлился в Казахстане. «Два члена экипажа находятся в хорошем состоянии» их нашли спасатели «вне капсулы», сообщают в NASA.

Ранее глава Роскосмоса Рогозин отметил, что «система аварийного спасения корабля Союз-МС сработала штатно. Экипаж спасён». Капсулу отстрелило автоматически. В экстренном режиме была создана аварийная госкомиссия по выяснению причины аварии. Она уже начала работу.

Причиной аварии могло стать то, что отключились двигатели второй ступени ракетоносителя по причине их плохого закрепления, передаёт «Интерфакс», ссылаясь на свои источники.

Вероятно, при отделении один из блоков второй ступени мог зацепить центральный блок, что и привело к аварийной ситуации. Вторая ступень могла потерять ориентацию, сработало аварийное отключение двигателей второй ступени. Корабль разделился на отсеки и сработал парашют для экипажа.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вылетел на место аварийной посадки экипажа «Союза», сообщили в пресс-службе Госкопорации.

Известно, что запуск ракеты «Союз» был застрахован в страховой компании «Согласие» на сумму 4,66 млрд рублей, эта информация имеется на сайте госзакупок.

Ранее мы сообщали, что 11 октября в 11:40 во время старта ракеты-носителя «Союз МС-10», который проходил с Байконура, случилась «авария носителя». Об этом сообщил диктор во время трансляции страта на сайте «Росоксмоса». Ракета должна была доставить космонавтов на МКС.

На борту ракеты-носителя «Союз МС-10» находились два человека – российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Они должны были спустя шесть часов (в 17:40 по московскому времени) присоединиться к МКС.