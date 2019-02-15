ИА «Ореанда-Новости». Учёные Института геодезии и геофизики Китайской академии наук (Вухан) изучили последствия сильного землетрясения, которое произошло в Боливии. Результаты исследования поразительны: между слоями земной мантии существуют самые настоящие горы, высота которых больше, чем высота любого горного пика на поверхности Земли. Об этом сообщает издание Planet Today со ссылкой на публикацию научного издания Science.

На границе между так называемыми верхней и нижней мантией Земли учёные обнаружили глубокие расселины и огромные горные пики. Вэньбо Ву, сотрудник Института геодезии и геофизики КАН, заявил, что те граничные структуры, которые отделяют друг от друга слои мантии Земли, оказались значительно более выраженными, чем считалось ранее. Учёные уверены, что под земной корой расположены огромные горы, которые по масштабу можно сравнить, например, с североамериканскими Скалистыми горами.

В недрах Земли несколько слоёв: твёрдая кора, ниже полужидкая мантия, в центре - расплавленное ядро. Но у каждого крупного слоя есть «подслои»: в частности, мантия состоит из слоёв, состав которых разнообразен.

Сравнительно недавно геологи не знали точное строение мантии Земли, для этого было недостаточно данных. Новые сведения, которые удалось получить после анализа информации о землетрясениях, вписывают новую страницу в историю мировой науки.

Китайские геологи воспользовались суперкомпьютерами Принстонского университета Tiger. С помощью компьютеров они смогли смоделировать волновые явления, характерные для землетрясений, - из-за них мантия и литосферные плиты Земли приходят в движение. Эти волновые явления имеют определённые особенности отражения и преломления, в том числе в зависимости от топографических особенностей. Исследование позволило определить, что на глубине 660 км между верхней и нижней мантией планеты существуют граничные структуры со значительно более выраженным рельефом, чем горы на поверхности Земли. Высота «горных пиков» в мантии составляет многие километры.