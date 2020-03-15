15.03.2020, 11:58
В Нидерландах открыли антитело, которое поможет в борьбе с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус в Нидерландах сделали открытие, которое поможет быстрее бороться с коронавирусной инфекцией, чем вакцина.
Специалисты говорят, что не хотят давать ложных надежд, однако это открытие считают многообещающим. Они открыли антитело, с помощью которого можно быстрее справляться с инфекцией. Его применение будет более дорогостоящим — отмечают учёные.
Напомним, что заражённых в мире более 142 тысяч в 135 странах, смертность составляет чуть более 5,3 тысячи людей. Большинство из заболевших уже смогли излечиться.
Специалисты говорят, что не хотят давать ложных надежд, однако это открытие считают многообещающим. Они открыли антитело, с помощью которого можно быстрее справляться с инфекцией. Его применение будет более дорогостоящим — отмечают учёные.
Напомним, что заражённых в мире более 142 тысяч в 135 странах, смертность составляет чуть более 5,3 тысячи людей. Большинство из заболевших уже смогли излечиться.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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