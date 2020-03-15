ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университета Утрехта и медицинского центра Эразмус в Нидерландах сделали открытие, которое поможет быстрее бороться с коронавирусной инфекцией, чем вакцина.

Специалисты говорят, что не хотят давать ложных надежд, однако это открытие считают многообещающим. Они открыли антитело, с помощью которого можно быстрее справляться с инфекцией. Его применение будет более дорогостоящим  — отмечают учёные.

Напомним, что заражённых в мире более 142 тысяч в 135 странах, смертность составляет чуть более 5,3 тысячи людей. Большинство из заболевших уже смогли излечиться.