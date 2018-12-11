При этом Зотова отметила, что речь идёт о дежурствах на постоянной основе, ведь эта проблема будет актуальной и на следующий год. «Тему сохранения биоразнообразия мы берем для обсуждения и на следующий год. Я думаю, что сейчас мы с Мосприродой вопрос усиления дежурства орнитологов в парках проработаем», — цитирует Зотову «Вечерняя Москва».. Биологи рассказали, что чаще всего пьянеют от ягод хохлатые свиристели, снегири и большая синица. Очень много пьяных птиц орнитологи стали замечать с начала ноября.. «Если птичка валяется, ее может подобрать кот или ворона расклевать. Поэтому, если видите, что птица жива, ее надо изъять из природы. К тому же птица может впадать в такое вот коматозное состояние в том числе из-за заболевания. Поэтому лучше птицу подобрать и либо к ветеринару-орнитологу отнести, либо к нам в приют» — цитирует руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина «Вечерняя Москва».. При этом специалисты говорят, что прямой опасности для здоровья птиц от опьянения нет. Но очень часто они становятся заторможенными и не могут летать, становясь жертвой котов и автомобилей.