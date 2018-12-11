11.12.2018, 18:42
В парках Москвы будут дежурить орнитологи из-за пьяных птиц
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова предложила Мосприроде увеличить в столичных парках количество дежурств орнитологов в связи с появлением пьяных птиц.
При этом Зотова отметила, что речь идёт о дежурствах на постоянной основе, ведь эта проблема будет актуальной и на следующий год. «Тему сохранения биоразнообразия мы берем для обсуждения и на следующий год. Я думаю, что сейчас мы с Мосприродой вопрос усиления дежурства орнитологов в парках проработаем», — цитирует Зотову «Вечерняя Москва».
Дело в том, что из-за резкого перепада температур прям на ветках деревьев забродили ягоды рябины, которыми питаются птицы. Организм птиц не может переносить алкоголь, поэтому пернатые зачастую ведут себя не совсем адекватно – они засыпаю на лету и устраивают драки с другими птицами. Биологи рассказали, что чаще всего пьянеют от ягод хохлатые свиристели, снегири и большая синица. Очень много пьяных птиц орнитологи стали замечать с начала ноября.
Специалисты попросили москвичей обратить внимание на пьяных птиц. По возможности подбирать их, показать ветеринарам и приютить дома на несколько часов, пока птица не придёт в себя. «Если птичка валяется, ее может подобрать кот или ворона расклевать. Поэтому, если видите, что птица жива, ее надо изъять из природы. К тому же птица может впадать в такое вот коматозное состояние в том числе из-за заболевания. Поэтому лучше птицу подобрать и либо к ветеринару-орнитологу отнести, либо к нам в приют» — цитирует руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина «Вечерняя Москва».
При этом пьяных пернатых находят не только в Москве. Жители Калужской области также находят птиц в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС. При этом орнитологи говорят, что это можно наблюдать и в Сибири, и в ряде других регионов. При этом специалисты говорят, что прямой опасности для здоровья птиц от опьянения нет. Но очень часто они становятся заторможенными и не могут летать, становясь жертвой котов и автомобилей.
При этом Зотова отметила, что речь идёт о дежурствах на постоянной основе, ведь эта проблема будет актуальной и на следующий год. «Тему сохранения биоразнообразия мы берем для обсуждения и на следующий год. Я думаю, что сейчас мы с Мосприродой вопрос усиления дежурства орнитологов в парках проработаем», — цитирует Зотову «Вечерняя Москва».
Дело в том, что из-за резкого перепада температур прям на ветках деревьев забродили ягоды рябины, которыми питаются птицы. Организм птиц не может переносить алкоголь, поэтому пернатые зачастую ведут себя не совсем адекватно – они засыпаю на лету и устраивают драки с другими птицами. Биологи рассказали, что чаще всего пьянеют от ягод хохлатые свиристели, снегири и большая синица. Очень много пьяных птиц орнитологи стали замечать с начала ноября.
Специалисты попросили москвичей обратить внимание на пьяных птиц. По возможности подбирать их, показать ветеринарам и приютить дома на несколько часов, пока птица не придёт в себя. «Если птичка валяется, ее может подобрать кот или ворона расклевать. Поэтому, если видите, что птица жива, ее надо изъять из природы. К тому же птица может впадать в такое вот коматозное состояние в том числе из-за заболевания. Поэтому лучше птицу подобрать и либо к ветеринару-орнитологу отнести, либо к нам в приют» — цитирует руководителя проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадима Мишина «Вечерняя Москва».
При этом пьяных пернатых находят не только в Москве. Жители Калужской области также находят птиц в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС. При этом орнитологи говорят, что это можно наблюдать и в Сибири, и в ряде других регионов. При этом специалисты говорят, что прямой опасности для здоровья птиц от опьянения нет. Но очень часто они становятся заторможенными и не могут летать, становясь жертвой котов и автомобилей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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