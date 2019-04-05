05.04.2019, 12:33
В Перу нашли останки древнего четвероногого кита
ИА «Ореанда-Новости». Археологи и биологи нашли в Перу останки четвероногого кита времён середины эоценовой эпохи (42,6 миллиона лет назад), сообщает журнал Current Biology.
Учёные рассказали, животное могло перемещаться и по воде, и по суше. Отмечается, что это первое свидетельство присутствия кита такого вида во всём Тихом океане.
Биологи выяснили, что у кита было строение отдалённо напоминающее строение бобров и куниц, то есть кит во время плавания активно использовал свой хвост. При этом строение нижних конечностей говорит о том, что кит мог стоять и даже ходить по суше.
Учёные отмечают, что эта находка доказывает, что четвероногие киты пересекали Южную Атлантику.
Учёные рассказали, животное могло перемещаться и по воде, и по суше. Отмечается, что это первое свидетельство присутствия кита такого вида во всём Тихом океане.
Биологи выяснили, что у кита было строение отдалённо напоминающее строение бобров и куниц, то есть кит во время плавания активно использовал свой хвост. При этом строение нижних конечностей говорит о том, что кит мог стоять и даже ходить по суше.
Учёные отмечают, что эта находка доказывает, что четвероногие киты пересекали Южную Атлантику.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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