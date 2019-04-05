Учёные рассказали, животное могло перемещаться и по воде, и по суше. Отмечается, что это первое свидетельство присутствия кита такого вида во всём Тихом океане.Биологи выяснили, что у кита было строение отдалённо напоминающее строение бобров и куниц, то есть кит во время плавания активно использовал свой хвост. При этом строение нижних конечностей говорит о том, что кит мог стоять и даже ходить по суше.Учёные отмечают, что эта находка доказывает, что четвероногие киты пересекали Южную Атлантику.