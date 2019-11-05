05.11.2019, 16:47
В Польше были обнаружены муравьи-каннибалы
ИА «Ореанда-Новости». В Польше были обнаружены уникальные муравьи-каннибалы, сообщает издание «Sky News».
Данная колония муравьёв была обнаружена ещё в 2013 году польскими учёными. В то время они отправились в советский ядерный бункер для подсчёта количество особей в стае летучих мышей. В то время учёные решили, что колония не выживет, так как все муравьи были рабочей особи, которые не способны размножаться.
Через 2 года учёные повторно посетили бункер. Колония муравьёв не вымерла, а, наоборот, увеличилась. В то время учёные не смогли определить причины размножения насекомых.
В этом году польские учёные установили балку, по которой муравьи смогли покинуть бункер. Изучение мёртвых особей показало, что муравьи в силу жизненной необходимости стали каннибалами.
Данная колония муравьёв была обнаружена ещё в 2013 году польскими учёными. В то время они отправились в советский ядерный бункер для подсчёта количество особей в стае летучих мышей. В то время учёные решили, что колония не выживет, так как все муравьи были рабочей особи, которые не способны размножаться.
Через 2 года учёные повторно посетили бункер. Колония муравьёв не вымерла, а, наоборот, увеличилась. В то время учёные не смогли определить причины размножения насекомых.
В этом году польские учёные установили балку, по которой муравьи смогли покинуть бункер. Изучение мёртвых особей показало, что муравьи в силу жизненной необходимости стали каннибалами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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