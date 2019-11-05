Данная колония муравьёв былапольскими учёными. В то время они отправились в советский ядерный бункер для подсчёта количество особей в стае летучих мышей. В то время учёные решили, что колония не выживет, так как все муравьи были рабочей особи, которыеЧерез 2 года учёные повторно посетили бункер. Колония муравьёв не вымерла, а, наоборот, увеличилась. В то время учёные не смогли определить причины размножения насекомых.В этом году польские учёные установили балку, по которой муравьи смогли покинуть бункер.