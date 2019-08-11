ИА "Ореанда-Новости" Согласно информации на сайте Приморского управления по гидрометеорологии, в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Помимо сильных ливней, приморцев частично заденет тайфун «Лекима», обрушившийся на Китай.

Вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в большинстве районов Приморского края возможно выпадение 50 мм осадков за 12 часов. Также возможны сильные ливни - до 30 мм осадков за час.

Специалисты опасаются, что в результате дождей будут подтоплены низины, дороги и сельхозугодия.





