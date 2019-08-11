11.08.2019, 09:51
В Приморье объявили штормовое предупреждение
ИА "Ореанда-Новости" Согласно информации на сайте Приморского управления по гидрометеорологии, в Приморском крае объявлено штормовое предупреждение. Помимо сильных ливней, приморцев частично заденет тайфун «Лекима», обрушившийся на Китай.
Вечером 11 августа, ночью и днём 12 августа в большинстве районов Приморского края возможно выпадение 50 мм осадков за 12 часов. Также возможны сильные ливни - до 30 мм осадков за час.
Специалисты опасаются, что в результате дождей будут подтоплены низины, дороги и сельхозугодия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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