ИА «Ореанда-Новости». На видеохостинге YouTube появилось очень интересное видео, на котором показан очень впечатляющий военный турист. Пользователь Big Truck Big RV, опубликовавший видео, сообщает, что дом на колесах имеет пробег около 14,5 тысячи километров, а его цена составляет 349,9 тысячи долларов.

Автомобиль построен на базе трактора модели Freighlighter 2017. Под капотом вырабатывается дизель Cummins inline-six, который выдает 354 л.с. и 1491 Нм крутящего момента. Автодом может буксировать прицеп весом до 9 тонн. Привод на автомобиле полон, а на передней и задней осях предусмотрена блокировка дифференциала, что также редко встречается в этом сегменте. Ещё одна особенность - стальной корпус. Как правило, кузовные панели для дома на колесах изготавливаются из стеклопластика.

Несмотря на воинственный облик автофургона, салон был оформлен дома. Внутри есть все необходимое для комфортного проживания сразу семи человек: небольшая ванная комната, плита, раковина из нержавеющей стали, микроволновая печь, телевизор, аккуратная рабочая поверхность, диван, кондиционер, ящики для удобного хранения и т.д. Этот мобильный дом уже достиг 14 500 километров. Его стоимость составляет 349 990 долларов (21,98 миллиона переведено в рубли).