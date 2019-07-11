ИА «Ореанда-Новости» В ходе миссии по освоению Луны Россия и США могут подставить друг другу плечо. Об этом рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что сегодня вопрос о безопасности всей миссии является первостепенным. В этом деле, по словам Петрукович, Россия и США являются единственными партнёрами, которые могут помочь друг другу. В этом заключается основное сотрудничество между государствами, подчеркнул учёный, а не в том, кто кого опередит на Луне.