. Из реализованных по государственным программам льготного автокредитования продали около десяти тысяч автомобилей. Помимо этого, тридцать четыре процента машин были куплены в рамках программы Renault Finance. Компания оценивает, что доля марки на рынке составила восемь целых две десятых процента.На результаты производителя в РФ оказало влияние среди прочих факторов то, что был запущен в продажу кроссовер Renault Arkana. С того момента, когда был запущен кроссовер, было продано одиннадцать тысяч триста одиннадцать машин, причем не менее 60 процентов покупателей стали новыми для бренда. Вдобавок моделью была привлечена более молодая аудитория. По информации от "Рено Россия", свыше двадцати пяти процентов из числа купивших автомобиль моложе тридцати четырёх лет. Около сорока пяти процентов предпочли кроссовер, имеющий новый турбомотор TCe 150.Также показали положительную динамику послепродажное обслуживание автомобилей и бизнес, касающийся реализации запчастей. В данном случае идет речь о том, что рост товарооборота достиг 17 процентов. Тем временем, с июня 2017 года через онлайн-шоу-рум продажи "Рено Россия" был превышен показатель в 35,5 тысяч машин.По словам Яна Птачека, работающего на должности генерального директора "Рено Россия", прошлый год прошел под знаком автомобиля Ranault Arkana, который стал гордостью компании. По словам Птачека, проект является уникальным, как с точки зрения продукта, так и его производства - завод компании, расположенный в Москве, стал для новой глобальной модели "материнским".Птачек также сказал о том, что компания "Рено Россия" попытается в этом году увеличить долю рынка. Он заявил, что компания будет предлагать новые модели. Он выразил надежду, что программы господдержки не только продолжатся, но и усилятся. По его словам, они доказали свою значимость для рынка и эффективность.