Экспертиза проводилась в лондонской лаборатории. Эксперты проверяли качество системы передачи звукового сигнала. Кроме того, оценивалась также прочность и функциональность наушников.. Подчёркивается, что эти показатели оценивали эксперты разных возрастов, у которых различные музыкальные вкусы. При этом в большинстве своём среди экспертов были музыкальные педагоги и композиторы.Проверка проходила так – в изолированной комнате они слушали в каждой паре наушников по семь музыкальных наборов: электронную музыку, классику, поп, джаз, рок, речь и розовый шум, пишет «Российская газета».. Четвёртое и пятое место заняли Sennheiser RS175 и RS165 соответственно. AKG N60NC Wireless заняли шестое место, модель Sony WI-1000X оказалась на седьмом в списке лучших.На восьмом месте оказалась модель AKG K845BT. Топ-10 списка замкнули наушники Sennheiser CX 7.00BT и Sennheiser PXC 550.. В противном случае возможны нарушения слуха.Ранее специалисты из Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов. За основной фактор риска специалисты взяли уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия устройства на человека. Оказалось, что наиболее вредным стал смартфон Google Pixel 3 XL. На втором месте оказался ещё один телефон от Google — Pixel 3. Замыкают пятерку опасных смартфоны One Plus, LG V40 и iPhone XS Max и XS.