15.01.2019, 13:42
В Роскачестве назвали лучшие беспроводные наушники
ИА «Ореанда-Новости». Роскачество вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провели исследование наушников разных типов и ценовых категорий. Всего эксперты проверили 84 пары беспроводных Bluetooth-наушников.
Экспертиза проводилась в лондонской лаборатории. Эксперты проверяли качество системы передачи звукового сигнала. Кроме того, оценивалась также прочность и функциональность наушников.
Проверили специалисты также и удобство наушников, а также качество звука. Подчёркивается, что эти показатели оценивали эксперты разных возрастов, у которых различные музыкальные вкусы. При этом в большинстве своём среди экспертов были музыкальные педагоги и композиторы.
Проверка проходила так – в изолированной комнате они слушали в каждой паре наушников по семь музыкальных наборов: электронную музыку, классику, поп, джаз, рок, речь и розовый шум, пишет «Российская газета».
В первую тройку лучших вошли наушники от производителя Sony: WH-1000XM2, WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC и MDR-100ABN соответственно. Четвёртое и пятое место заняли Sennheiser RS175 и RS165 соответственно. AKG N60NC Wireless заняли шестое место, модель Sony WI-1000X оказалась на седьмом в списке лучших.
На восьмом месте оказалась модель AKG K845BT. Топ-10 списка замкнули наушники Sennheiser CX 7.00BT и Sennheiser PXC 550.
При этом врачи рекомендуют слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день, максимум - два часа подряд, причём не на максимальной громкости. В противном случае возможны нарушения слуха.
Ранее специалисты из Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов. За основной фактор риска специалисты взяли уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия устройства на человека. Оказалось, что наиболее вредным стал смартфон Google Pixel 3 XL. На втором месте оказался ещё один телефон от Google — Pixel 3. Замыкают пятерку опасных смартфоны One Plus, LG V40 и iPhone XS Max и XS.
Экспертиза проводилась в лондонской лаборатории. Эксперты проверяли качество системы передачи звукового сигнала. Кроме того, оценивалась также прочность и функциональность наушников.
Проверили специалисты также и удобство наушников, а также качество звука. Подчёркивается, что эти показатели оценивали эксперты разных возрастов, у которых различные музыкальные вкусы. При этом в большинстве своём среди экспертов были музыкальные педагоги и композиторы.
Проверка проходила так – в изолированной комнате они слушали в каждой паре наушников по семь музыкальных наборов: электронную музыку, классику, поп, джаз, рок, речь и розовый шум, пишет «Российская газета».
В первую тройку лучших вошли наушники от производителя Sony: WH-1000XM2, WH-H900N h.ear on 2 Wireless NC и MDR-100ABN соответственно. Четвёртое и пятое место заняли Sennheiser RS175 и RS165 соответственно. AKG N60NC Wireless заняли шестое место, модель Sony WI-1000X оказалась на седьмом в списке лучших.
На восьмом месте оказалась модель AKG K845BT. Топ-10 списка замкнули наушники Sennheiser CX 7.00BT и Sennheiser PXC 550.
При этом врачи рекомендуют слушать музыку в наушниках не более трёх часов в день, максимум - два часа подряд, причём не на максимальной громкости. В противном случае возможны нарушения слуха.
Ранее специалисты из Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов. За основной фактор риска специалисты взяли уровень SAR-излучения, который показывает количество вредного воздействия устройства на человека. Оказалось, что наиболее вредным стал смартфон Google Pixel 3 XL. На втором месте оказался ещё один телефон от Google — Pixel 3. Замыкают пятерку опасных смартфоны One Plus, LG V40 и iPhone XS Max и XS.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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