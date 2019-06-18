ИА «Ореанда-Новости» Российская система качества рассказала, какие смартфоны выгодно отличаются от остальных.

Исследование велось вместе с аналитиками из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний. Эксперты оценили 451 смартфон. Оценивались как новинки, недавно появившиеся на рынке, так и старые модели.

Главным критерием исследования стала камера, поскольку именно на неё ориентируются потребители при покупке гаджета. Также оценивались качество дисплея, звук, мощность аккумулятора и удобство использования в целом.

В итоге по результатам исследования наиболее достойными смартфонами экспертам показались Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, Huawei P30, Samsung Galaxy S10e, iPhone XS, Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy S9+ и, наконец, Samsung Galaxy S9.

Вместе с тем в Роскачестве заявили, что не советуют пренебрегать смартфонами, которые не вошли в десятку лучших, поскольку у любого устройства есть свои плюсы и минусы.