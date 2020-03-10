ИА «Ореанда-Новости». Роскачество выяснило, насколько эффективно работают смарт-часы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве были протестированы 24 модели девяти брендов. Их проверяли по 237 показателям, установленным международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров.

В сообщении отмечается, что главной задачей таких устройств является контроль активности человека. Так, часы подсчитывают количество пройденных за день шагов, сожженных калорий, а также измеряют сердечный ритм. Однако из 24 моделей лишь три относительно точно подсчитали количество шагов. Идеальный результат показали только две модели. Сообщается, что смарт-модели допускали ошибки и неточности в подсчёте ритмов сердцебиения, калорий, а также при взаимодействии со смартфонами.

Однако организация отметила, что безопасность всех исследованных смарт-часов оценена на отлично.