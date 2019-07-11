ИА «Ореанда-Новости» Эксперты Роскачества рассказали, как избежать взрыва современных гаджетов, таких как смартфоны. Аккумулятор смартфона может взорваться из-за производственного брака или из-за нарушения правил эксплуатации. Об этом передают «Известия» со ссылкой на материалы пресс-службы Роскачества.

Специалисты советуют заряжать устройства только оригинальными зарядками или же сертифицированными фирмой-производителем. Необходимо следить за тем, чтобы гаджет не перегревался, для этого нельзя оставлять его под прямыми солнечными лучами или под подушкой.

Также эксперты не советуют носить смартфон в заднем кармане брюк, та как если случайно сесть на него, телефон может взорваться из-за механического повреждения. Если же аккумулятор вздулся, пользоваться им запрещается.

Когда аккумулятор всё же загорелся, необходимо, не прикасаясь к смартфону, выдернуть зарядное устройство из розетки. А сам гаджет стоит накрыть чем-то, что плохо горит и отбросить в место, где взрыв не нанесёт серьёзного ущерба, так как взрыва уже не избежать, поясняют специалисты Роскачства.