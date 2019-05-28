ИА «Ореанда-Новости». Российская пилотируемая миссия на Луну полетит только после того, как «Роскосмос» убедится в безопасности, подготовит и протестирует технику. Перед этим пройдёт этап исследования с помощью роботехники. Об этом глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал в интервью «РИА Новости».

Сначала «Роскосмос» будет запускать зонды и накапливать знания о лунной поверхности. Затем пройдёт отработка транспортных платформ. Запуск строительных роботов для подготовки базы, а потом её будут испытывать с помощью роботов-аватаров, сказал Рогозин. «Космонавт должен при полёте на Луну переходить из одной безопасной среды в другую», — отметил он.

Международная космическая станция (МКС), по словам Рогозина, в дальнейшем получит «второе дыхание». Её будут использовать для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества. Рогозин заявил, что станция также может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры и платформы для многих полезных нагрузок. В перспективе её можно будет превратить в логистический хаб для выводимых грузов.

Также Рогозин рассказал, что «Роскосмос» и Российская академия наук разработали концепцию федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты. По его словам, речь идёт не только о создании транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий. В рамках действующей программы запланирован только пилотируемый транспортный корабль, уточнил он.

Ранее в мае Рогозин рассказал, что Россия планирует пилотируемый полёт к Луне с высадкой на её поверхность в 2030 году. Если планы будут успешно реализованы, уже через десять с небольшим лет РФ развернет на лунной поверхности модули для жизни и работы космонавтов, отметил Дмитрий Рогозин.