ИА «Ореанда-Новости». Хакерской атаке был подвергнут Роскосмос. В госкорпорации заявили, что информационная атака была сделана с целью помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации. Об этом сообщил Владимир Устименко, руководитель пресс-службы Роскосмоса.

Напомним, ранее неоднократно заявлялось о финансовых нарушениях и хищениях в Роскосмосе. Об этом сообщали в Генпрокуратуре, эту тему также поднимал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Устименко отметил, что отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов – ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. Госкорпорация Роскосмос пришла в движение.

«Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим. Кому-то вовне и внутри страны очень не хочется, чтобы Россия вернула себе лидерские позиции в космосе», — сказал представитель Роскосмоса.

«Планомерно пытаются сложить образ Роскосмоса как самого большого должника и отрасли, «пожирающей федеральные деньги», – считает Устименко. С его слов, цель атаки – «лишить нас поддержки при формировании бюджета отрасли, который сегодня и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА».

Глава пресс-службы призвал СМИ и общественность с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности. Так как именно она создаёт ядерный щит России и самые современные цифровые технологии.

Роскосмос выступает за всестороннее сотрудничество со СМИ и не намерен закрываться от общения. "Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку", — отметил Устименко.

В конце ноября глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что в Роскосмосе выявлены самые масштабные финансовые нарушения: нерациональные траты и всевозможные нарушения дисциплины.

В Генпрокуратуре проинформировали, что возбуждено 16 уголовных дел, 44 материала передали в следственные органы. Проверка велась за период с 2017 года по первую половину 2018 года.