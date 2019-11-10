ИА «Ореанда-Новости». Эксперты ведомства рассказали о новых подходах к лечению гепатита В

О разработке новых методов недуга сообщают РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Новый метод основан на геномном редактировании. Инновация поможет вылечить человека, не воздействуя на его геном. То есть в процессе редактирования исчезнет до 99% частиц вируса. При этом геном человека останется нетронутым.

Новое решение сможет обеспечить практически полное избавление от недуга.

Кроме того, глава ведомства рассказала о реагентах, которые будут повсеместно введены в практику. Они способны выявлять генетическую предрасположенность к различным видам заболеваний, а также определять мутации устойчивости вируса к терапии.

По последним исследования ВОЗ известно, что от вируса гепатита В ежегодно погибают более миллиона человек.