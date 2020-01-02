ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что не стоит доедать новогодние салаты второго января.

В Роспотребнадзоре заявили об опасности новогодних салатов второго января. По мнению экспертов, риск отравиться едой, приготовленной ещё до начала праздников, более чем реален. Так, ведомство перечислило блюда, которые не стоит хранить после новогоднего застолья.

Ведомство отметило опасность салатов, заливных блюд, рубленных изделий из мяса или рыбы, а также картофельного пюре.



Кроме того, в перечень потенциально опасных изделий вошли различные паштеты, изделия с кремом или творогом, соусы, морсы и другие. По мнению экспертов, эти виды продуктов создают идеальную среду для роста микрофлоры, в которой могут развиться различные кишечные инфекционные заболевания.