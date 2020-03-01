ИА «Ореанда-Новости».По словам Роспотребнадзора, повысить иммунитет, который на пятьдесят процентов зависит от образа жизни, поможет отказ от алкоголя и курения, здоровый продолжительные сон и закаливание.

В воскресенье, 1 марта, отмечается Всемирный день иммунитета. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора рассказали, что нужно делать для повышения защитных функций организма. Поддержать иммунитет поможет правильное сбалансированное питание, содержащие в себя все необходимые витамины и минералы, здоровый продолжительный сон не менее восьми часов, физические нагрузки, подвижный образ жизни, внимание к своей психике, снижение уровня стрессов, отказ от алкоголя и курения.

По данным ВОЗ, почти десять процентов населения планеты обладают иммунитетом, который может защитить человека почти от всех заболеваний. Но есть и другие десять процентов с иммунодефицитом, они наоборот болеют чаще остальных, подвержены всяческим рискам. Оставшиеся 80% людей сами формируют качество защитных функций организма, зависящие от образа жизни.