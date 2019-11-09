ИА «Ореанда-Новости». Эксперты Роспотребнадзора заявили, что губки, которыми моют посуду, могут содержать в двести тысяч раз больше бактерий, чем сиденье унитаза, пишет РБК.



Отмечается, что эксперты нашли на губках 362 вида бактерий. В частности, там есть колифорные бактерии, которые могут стать причиной кишечной инфекции.



В ведомстве посоветовали менять губки для посуды раз в неделю. Кроме того, эксперты советуют мыть руки перед едой, почаще стирать кухонные полотенца и регулярно выносит мусор.