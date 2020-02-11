11.02.2020, 11:18
В России был создан новый комплекс для скрытой проверки людей
ИА «Ореанда-Новости». В России был создан новый комплекс для скрытой проверки людей. Его планируется размещать в аэропортах по всей стране.
Новый системный комплекс был разработан российским концерном «РТИ». Он будет официально продемонстрирован на международном форуме «Технологии безопасности» в период с 11 по 13 февраля.
Пресс-служба компании сообщила, что новинка работает на новых диапазонах волн, которые позволяют максимально снизить риски в отношении совершения террористических актов. Это связано с тем, что комплекс помогает зафиксировать любое оружие и наркотические вещества. Новинка работает в двух системах, которые автоматически включаются поочередно. Сначала будет производиться проверка на наличие оружия и взрывчатых веществ, потом - на наличие наркотиков. Специалисты «РТИ» отметили, что проникающая способность комплекса была увеличена в несколько раз. Он может определить запрещённые предметы даже если будет находиться в другом помещении или встроен в стены.
Новый системный комплекс был разработан российским концерном «РТИ». Он будет официально продемонстрирован на международном форуме «Технологии безопасности» в период с 11 по 13 февраля.
Пресс-служба компании сообщила, что новинка работает на новых диапазонах волн, которые позволяют максимально снизить риски в отношении совершения террористических актов. Это связано с тем, что комплекс помогает зафиксировать любое оружие и наркотические вещества. Новинка работает в двух системах, которые автоматически включаются поочередно. Сначала будет производиться проверка на наличие оружия и взрывчатых веществ, потом - на наличие наркотиков. Специалисты «РТИ» отметили, что проникающая способность комплекса была увеличена в несколько раз. Он может определить запрещённые предметы даже если будет находиться в другом помещении или встроен в стены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии