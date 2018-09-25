ИА «Ореанда-Новости». Министерстве строительства хотят включить биометрическую систему распознавания лиц в общественном транспорте. Говорят, что система повысит комфорт, безопасность и облегчит оплату проезда в транспорте. Об этом сообщают «Известия».



Минстрой начал создавать стандарт «смарт-сити» (минимальный набор решений для повышения комфортности) для российских городов, в этот стандарт и планируется включить биометрическую систему распознавания лиц. Об этом рассказал замглавы ведомства Андрей Чибис. С его слов, эту технологию было бы удобно использовать в общественном транспорте: когда автоматически списываются деньги за проезд с банковского счета.

В планах министерства, ознакомиться с опытом китайских городов и распространить подобные технологии в России.

К внедрению технологии намерены привлечь китайские компании, в том числе Huawei. В случае успеха эта система ляжет в основу стандарта «смарт-сити».

– Насколько я знаю, сейчас идет дискуссия по поводу внедрения такой технологии в Москве. Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета, – объяснил Андрей Чибис.

Он отметил, что во многих городах уже и так установлено значительное количество камер, то есть инфраструктура для технологии создана.

Проект «Умный город», в рамках которого планируется развивать новую технологию, рассчитан на шесть лет. Андрей Чибис уточняет, что это вовсе не значит, что в течение этого срока везде обязательно появится система распознавания лиц, но нужно двигаться в этом направлении.

«В ближайшее время определимся с возможностью внедрения – конечно, в первую очередь, с точки зрения ее стоимости», — указал он.

Генеральный директор компании VisionLabs Александр Ханин отмечает, системы можно использовать в том числе для поиска пропавших людей. Стоимость подключения к каждой камере зависит от типа камеры и того, с какой целью она будет использоваться: от 200 рублей до нескольких тысяч.