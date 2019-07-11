ИА «Ореанда-Новости» Разработку оборудования для нового поколения мобильной связи 5G начала компания «Созвездие» (входит в «Росэлектронику» госкорпорации «Ростех»). Об этом сообщил глава концерна организации Алексей Бочаров.

Он отметил, что на сегодняшний день компания обладает конкурентоспособными решениями 4G LTE и уже начала разработку отечественного оборудования для сетей 5G.

Он отметил, что концерн будет поддерживать разработку на всех этапах. Позже, по его словам, будет также созданы средства подавления GSM-сигналов и приспособления для обнаружения и противодействия беспилотникам.