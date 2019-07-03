ИА «Ореанда-Новости» . Демонстратор беспилотника на солнечных батареях разработан и испытан в центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского. По данным разработчиков,

«Испытания прошли в аэродинамической трубе малых скоростей ЦАГИ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института в среду, 3 июля.

Отмечается, что концепция высотного псевдоспутника, способного находиться в воздухе на протяжении нескольких недель, находится в числе ведущих актуальных тенденций. На аппарате планируется использовать пленочные элементы солнечных батарей.

«Полёт в ночное время будет осуществляться на резервных аккумуляторных батареях и составит 10–12 часов», — уточняется в сообщении.

Подобные аппараты могут нести ретрансляторы связи, аппаратуру для фото и видео и оборудование для метеонаблюдений.

Напомним, в июне стало известно, что в ближайшие месяцы на Неве начнётся тестирование уникального беспилотника, разработанного в России. Это судно на воздушной подушке с интеллектуальной системой принятия решений. «Летающая лодка» способна развивать высокую скорость при неограниченном запасе хода — на крыльях экраноплана нужно только разместить необходимое для конкретной задачи количество солнечных батарей.