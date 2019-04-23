ИА «Ореанда-Новости» Созданное российскими разработчиками устройство «Нейрочат» для общения с помощью силы мысли запущено в серийное производство. Прибор даёт возможность набирать мысленным усилием тексты на компьютере, что может оказаться полезным людям с инсультом, детским церебральным параличом, боковым амиотрофическим склерозом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. Пользователь набирает текст, концентрируя внимание на той или иной букве алфавитной матрицы на экране монитора.

«Нейрочат» на 85 % собран из российских узлов и деталей.

В первую опытную партию вошли несколько сотен аппаратов, которые были разосланы для тестирования в реабилитационные центры России.

Прибор стоит 120 тысяч рублей. Возможно, пациенты с серьёзными нарушениями речи смогут получить за него компенсацию из бюджета.