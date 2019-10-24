24.10.2019, 23:49
В России оценили значимость возвращаемой ракеты
ИА «Ореанда-Новости». На телеканале «Культура» оценили значимость возвращаемой ракеты.
По словам Александра Галкина, озвученным в прямом эфире, ракета, которая сможет самостоятельно вернётся на Землю, очень важна для науки. Современные ракеты, после запуска в космос не возвращаются, что для страны очень убыточно. Если разработка о возвращаемой ракете станет реальностью, то Россия сможет сэкономить на финансировании изучения космоса. Так подобное космическое оборудование можно будет использовать несколько раз. Модернизация выйдет намного дешевле для страны, чем создание новой ракеты.
Однако, так как разработкой занимается частное предприятие Laros, это означает, что правительству придётся выделить финансирование подобного проекта.
По словам Александра Галкина, озвученным в прямом эфире, ракета, которая сможет самостоятельно вернётся на Землю, очень важна для науки. Современные ракеты, после запуска в космос не возвращаются, что для страны очень убыточно. Если разработка о возвращаемой ракете станет реальностью, то Россия сможет сэкономить на финансировании изучения космоса. Так подобное космическое оборудование можно будет использовать несколько раз. Модернизация выйдет намного дешевле для страны, чем создание новой ракеты.
Однако, так как разработкой занимается частное предприятие Laros, это означает, что правительству придётся выделить финансирование подобного проекта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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