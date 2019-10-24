По словам Александра Галкина, озвученным в прямом эфире, ракета, которая сможет самостоятельно вернётся на Землю, очень важна для науки. Современные ракеты, после запуска в космос не возвращаются, что для страны очень убыточно.Модернизация выйдет намного дешевле для страны, чем создание новой ракеты.