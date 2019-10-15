Разработки будут проходить в исследовательском центре в Соединённых штатах Америки. Привлечение труда роботов необходимо для. Например, роботов планируют обучить. Кроме этого, с помощью искусственного интеллекта можно будетТаким образом, в России, а их труд будет направлен только на работу с клиентами.



