15.10.2019, 21:14
В России планируют использовать роботов в банковской сфере
ИА «Ореанда-Новости». «Сбербанк» и Microsoft Research планируют начать совместные исследования для обучения роботов банковской сфере.
Разработки будут проходить в исследовательском центре в Соединённых штатах Америки. Привлечение труда роботов необходимо для улучшения производительности труда на некоторых участках банковской сферы. Например, роботов планируют обучить перевозке мешков с деньгами, а также пересчёту монет. Кроме этого, с помощью искусственного интеллекта можно будет изучать видеозаписи в камер наблюдения.
Таким образом, в России повысится безопасность сотрудников банковских учреждений, а их труд будет направлен только на работу с клиентами.
Разработки будут проходить в исследовательском центре в Соединённых штатах Америки. Привлечение труда роботов необходимо для улучшения производительности труда на некоторых участках банковской сферы. Например, роботов планируют обучить перевозке мешков с деньгами, а также пересчёту монет. Кроме этого, с помощью искусственного интеллекта можно будет изучать видеозаписи в камер наблюдения.
Таким образом, в России повысится безопасность сотрудников банковских учреждений, а их труд будет направлен только на работу с клиентами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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