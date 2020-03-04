ИА «Ореанда-Новости» . Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил создать дорожную карту по разработке новых спутников и ракет-носителей нового поколения. Распоряжение премьер-министра, адресованное вице-премьеру Юрию Борисову, появилось на официальном сайте правовой информации РФ.

Как сообщает «РИА Новости», карта будет включаться в себя проекты по разработке перспективных спутниковых орбитальных групп, развитию российского производства космической техники, созданию новых ракет-носителей и оборудования для космических услуг.

Согласно документу, дорожную карту создадут в ближайшие три месяца, а