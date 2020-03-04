04.03.2020, 19:45
В России появится новая программа по созданию космических спутников и ракет
ИА «Ореанда-Новости». Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил создать дорожную карту по разработке новых спутников и ракет-носителей нового поколения. Распоряжение премьер-министра, адресованное вице-премьеру Юрию Борисову, появилось на официальном сайте правовой информации РФ.
Как сообщает «РИА Новости», карта будет включаться в себя проекты по разработке перспективных спутниковых орбитальных групп, развитию российского производства космической техники, созданию новых ракет-носителей и оборудования для космических услуг.Согласно документу, дорожную карту создадут в ближайшие три месяца, а проекты должны будут обеспечить развитие космических технологий России до 2024 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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