Кроме того, Мантуров рассказал, что в следующем году в стране появится два круизных лайнера и четыре «Кометы».Министр отметил, что к 2023 году постоят шесть ледоколов, 26 газовозов и весь спектр морской техники для разведки и шельфовой добычи. Это, по словам Мантурова, нужно для освоения Арктики.