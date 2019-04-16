16.04.2019, 19:01
В России появятся четыре новые модели самолётов
ИА «Ореанда-Новости». Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что в России в ближайшие пять лет должны появиться четыре новых модели самолётов для региональных и среднемагистральных перевозок.
Кроме того, Мантуров рассказал, что в следующем году в стране появится два круизных лайнера и четыре «Кометы».
Министр отметил, что к 2023 году постоят шесть ледоколов, 26 газовозов и весь спектр морской техники для разведки и шельфовой добычи. Это, по словам Мантурова, нужно для освоения Арктики.
Кроме того, Мантуров рассказал, что в следующем году в стране появится два круизных лайнера и четыре «Кометы».
Министр отметил, что к 2023 году постоят шесть ледоколов, 26 газовозов и весь спектр морской техники для разведки и шельфовой добычи. Это, по словам Мантурова, нужно для освоения Арктики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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