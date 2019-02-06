ИА "Ореанда-Новости". В России планируется открыть три центра генетической работы мирового уровня стоимостью более 12 миллиардов рублей. Об этом сегодня представителям средств массовой информации сообщила Татьяна Голикова, занимающая пост заместителя председателя правительства России.

По словам Голиковой, на открытие центров будет затрачено 12,2 млрд рублей, около 90% средств при этом поступят из федерального бюджета.

Вице-премьер уточнила, что инициатива создания генетических центров будет реализована в рамках федеральной научной программы по генетике. В числе основных направлений программы – бионезависимость, биобезопасность, генетические технологии в сельском хозяйстве, генетические технологии в медицинской сфере, а также генетические технологии в промышленной микробиологии.

Замглавы федерального правительства подчеркнула, что в настоящее время перед учёными и профильными ведомствами стоит задача объединения всех наработок в сфере генетики. При этом усилия предстоит сосредоточить «не только на фундаментальном, но и последующем прикладном характере этих исследований».

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по правам человека заявил, что в России «целенаправленно и профессионально» собирают биоматериал граждан. Данные о таких действиях поступили от спецслужб. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что речь в данном случае идёт о работе некоммерческих организаций. Более того, позднее информацию о сборе биоматериала подтвердил представитель учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни. По его словам, данные необходимы для исследования опорно-двигательного аппарата.