ИА «Ореанда-Новости» Специалисты научно-производственного объединения имени Лавочкина предложили осуществить демонстрационный полёт автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землёй, а также провести испытания оборудования для доставки грунта со спутника Марса Фобоса.

При полёте к Апофису можно будет уточнить условия его прохождения вблизи нашей планеты в 2029 году и составить долгосрочный прогноз в отношении опасности данного астероида для Земли в XXI веке. Чтобы выполнить эти задачи, межпланетная станция должна выйти на орбиту вокруг Апофиса, произвести его бесконтактное изучение и, возможно, высадиться на его поверхность. Предлагается оставить на орбите астероида радиомаяк, который в течение нескольких лет с высокой точностью измерял бы траекторию движения небесного тела и её изменения.