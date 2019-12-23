23.12.2019, 23:02
В России протестировали удалённое управление КАМАЗом
ИА «Ореанда-Новости». В России протестировали удалённое управление КАМАЗом при помощи 5G-телемоста от «Мегафона», сообщает издательство «Известия».
Эксперимент был проведён на шахте «Листвяжная», где грузовиком управляли удалённо с помощью базовой станции оператора. КАМАЗ проехал расстояние около 1 километра от точки погрузки до места разгрузки. За экспериментом наблюдали генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии в Кемеровской области Андрей Панов.
После этого был проведён телемост по сети 5G между Геннадием Алексеевым и Андреем Пановым, на котором они обсудили дальнейшее сотрудничество с компанией «Мегафон» по внедрению современной инфраструктуры для развития услуг связи на угледобывающих организациях.
Эксперимент был проведён на шахте «Листвяжная», где грузовиком управляли удалённо с помощью базовой станции оператора. КАМАЗ проехал расстояние около 1 километра от точки погрузки до места разгрузки. За экспериментом наблюдали генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии в Кемеровской области Андрей Панов.
После этого был проведён телемост по сети 5G между Геннадием Алексеевым и Андреем Пановым, на котором они обсудили дальнейшее сотрудничество с компанией «Мегафон» по внедрению современной инфраструктуры для развития услуг связи на угледобывающих организациях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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