Эксперимент был проведён на шахте «Листвяжная», где грузовиком управляли удалённо с помощью базовой станции оператора.За экспериментом наблюдали генеральный директор компании «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев и замгубернатора по промышленности, транспорту и экологии в Кемеровской области Андрей Панов.После этого был проведён телемост по сети 5G между Геннадием Алексеевым и Андреем Пановым, на котором они обсудили дальнейшее сотрудничество с компанией «Мегафон» по внедрению современной инфраструктуры для развития услуг связи на угледобывающих организациях.



