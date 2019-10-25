Российским учёным-биологом и сотрудником Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Денисом Ребиковым будет проведён ряд испытаний, в результате которых он планирует. Подобное «редактирование» человеческой яйцеклетки приведёт к устранению мутаций в коде ДНК.Первоначально задумывалось, что исследования начнутся в июне 2019 года. Но в тот момент учёный-биолог не смог собрать добровольцев. Ребиков имеет разрешение от местной рецензионной комиссии на проведение подобных научных исследований. Но