25.10.2019, 01:14
В России проводят эксперимент по редактированию генов яйцеклетки
ИА «Ореанда-Новости». В России планируют изменить гены в женской яйцеклетке, сообщает издательство «Вести.Наука».
Российским учёным-биологом и сотрудником Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Денисом Ребиковым будет проведён ряд испытаний, в результате которых он планирует достичь изменений в генах ДНК. Подобное «редактирование» человеческой яйцеклетки приведёт к устранению мутаций в коде ДНК. Ребиков планирует работать с геном CCR5, который отвечает за развитие глухоты.
Первоначально задумывалось, что исследования начнутся в июне 2019 года. Но в тот момент учёный-биолог не смог собрать добровольцев. Ребиков имеет разрешение от местной рецензионной комиссии на проведение подобных научных исследований. Но пересадка эмбрионов, которое прошли генную модификацию, пока запрещена.
Российским учёным-биологом и сотрудником Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова Денисом Ребиковым будет проведён ряд испытаний, в результате которых он планирует достичь изменений в генах ДНК. Подобное «редактирование» человеческой яйцеклетки приведёт к устранению мутаций в коде ДНК. Ребиков планирует работать с геном CCR5, который отвечает за развитие глухоты.
Первоначально задумывалось, что исследования начнутся в июне 2019 года. Но в тот момент учёный-биолог не смог собрать добровольцев. Ребиков имеет разрешение от местной рецензионной комиссии на проведение подобных научных исследований. Но пересадка эмбрионов, которое прошли генную модификацию, пока запрещена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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