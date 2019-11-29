ИА «Ореанда-Новости». В России риск передачи вируса ВИЧ от матери к ребёнку составляет меньше 2%.

Помощник министра здравоохранения поделилась данными статистики на пресс-конференции. По её словам, риск рождения ребёнка с положительным ВИЧ-статусом от ВИЧ-инфицированной матери равен 1,7% процентам.

Ляля Габбасова отметила, что количество свободных от недуга детей рождённых от заражённых матерей довольно неплох в сравнении с другими странами.

Ранее Габбасова рассказала о финансировании борьбы с ВИЧ-инфекцией. Из федерального бюджета в 2020 должны выделить почти 32 миллиарда рублей. Из этих же средств будет осуществляться антитретровирусная терапия, которая позволит задержать размножение вируса в организме.