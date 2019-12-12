В четверг, 12 декабря, сотрудники МТС провели первый в мире 3D телемост между Москвой и Кронштадтом. Голографический звонок проводился с участием российского видеоблогера Валентина Петухова, замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко и главного редактора радиостанции Business FM Ильи Копелевича. Работу телемоста обеспечивало оборудование китайской организации Huawei. Скорость передачи данных составляла 2 гигабайта в секунду.