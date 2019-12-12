12.12.2019, 20:42
В России совершили первый голографический звонок
ИА «Ореанда-Новости». В России компания МТС впервые совершила голографический звонок на мероприятии Российской интернет-недели, сообщает издательство «News.ru».
В четверг, 12 декабря, сотрудники МТС провели первый в мире 3D телемост между Москвой и Кронштадтом. Голографический звонок проводился с участием российского видеоблогера Валентина Петухова, замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко и главного редактора радиостанции Business FM Ильи Копелевича. Работу телемоста обеспечивало оборудование китайской организации Huawei. Скорость передачи данных составляла 2 гигабайта в секунду.
Руководитель МТС Алексей Корня указал, что в следующей году их компания планирует воплотить в реальности изменение сети LTE до уровня 5G-ready, что позволит сделать доступными виртуальную и дополненную реальности.
В четверг, 12 декабря, сотрудники МТС провели первый в мире 3D телемост между Москвой и Кронштадтом. Голографический звонок проводился с участием российского видеоблогера Валентина Петухова, замминистра экономического развития Оксаны Тарасенко и главного редактора радиостанции Business FM Ильи Копелевича. Работу телемоста обеспечивало оборудование китайской организации Huawei. Скорость передачи данных составляла 2 гигабайта в секунду.
Руководитель МТС Алексей Корня указал, что в следующей году их компания планирует воплотить в реальности изменение сети LTE до уровня 5G-ready, что позволит сделать доступными виртуальную и дополненную реальности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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