ИА «Ореанда-Новости». Учёные-фармакологи обнаружили вещества, которые позволят разработать новые подходы в лечении психических расстройств. Это, в частности, шизофрения и синдром навязчивых состояний, он же обсессивно-компульсивное расстройство. Исследования показали, что новые препараты не будут вызывать привыкания.

В Институте фармакологии имени А.В.Вальдмана в Санкт-Петербурге (ПСПбГМУ) провели лабораторные исследования нового препарата с участием животных. Об этих испытаниях рассказал завлабораторией фармакологии поведения Илья Суханов. По сведениям учёных, новый препарат способен воздействовать на дофаминергическую нейропередачу. Дофамин - химический фактор внутреннего подкрепления, вызывающий чувство удовлетворения. Активация передачи важна, чтобы внимание человека переключалось с одной стадии деятельности на другую, а недостаточность передачи переводит к сильной замедленности, инертности больного. Доклинические испытания позволят фармацевтическим компаниям расширить показания к применению определённых препаратов, например, для лечения обсессивно-компульсивного расстройства. Исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

При обсессивно-компульсивном расстройстве, также известном как синдром навязчивых состояний, для человека характерны назойливые мысли. Он пытается избавиться от них путём повторения одних и тех же действий. Учёные заметили, что у голодных крыс, если они получают корм каждую минуту, формируется навязчивое стремление утолять жажду. За час крыса могла выпивать до 80 мл воды - это значительно больше суточной нормы.

Во время эксперимента учёные-фармакологи начали вводить крысам гетероциклическое соединение, которое активизирует TAAR1-рецепторы. Эти рецепторы центральной нервной системы участвуют в регуляции дофаминергической передачи сигнала между нейронами мозга. В результате действия препарата у грызунов снижалась навязчивая потребность пить воду: в течение часа они потребляли до 10 мл воды, хотя в среднем обычно выпивали около 35 мл. При повторном применении средство не вызывало привыкания, а эффект его действия имел прямую зависимость от дозы, заявляют исследователи.

Согласно данным ВОЗ, в мире более 300 млн человек страдают от депрессивных состояний, а 21 млн имеют диагноз «шизофрения».