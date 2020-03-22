ИА «Ореанда-Новости» . Орбитальное устройство «Луна-26» отечественного производства создаст трёхмерную карту лунной поверхности для выбора наиболее благоприятного места высадки российских исследователей космоса. Об этом сообщил глава научного Института исследований космического пространства РАН Анатолий Петрукович на совещании организации 22 марта.

Топографическая трёхмерная карта естественного спутника Земли будет впервые создана с помощью высокоточной стереосъёмки и анализа освещённости поверхности Луны. В дальнейшем использование карты позволит исследовать структуру спутника и устанавливать происхождение его элементов, обеспечив пополнение базы данных для навигации и организацию миссий к Луне.

На данный момент уже существуют карты отдельных участков лунной поверхности от американских производителей. По словам Петруковича, российская модель будет обладать значительными преимуществами перед американской: одновременно с «плоскими» изображениями поверхности карта будет определять высоту рельефов.

Полную карту естественного спутника планируют отснять уже за первый год полёта орбитальной станции.