ИА «Ореанда-Новости». Компьютерные специалисты Томского госуниверситета и компании "ЭлеСи" создали российское ПО, независимое от Windows. Особенность – для создания не использовались зарубежные компоненты.

В пресс-службе университета пояснили, что такое программное обеспечение может использоваться в тех секторах, где вопрос безопасности имеет критическое значение. Например, в химпромышленности, нефте- и газопереработке и других.

Программный комплекс создан для компьютеров управления высокотехнологичными производствами. Отечественное ПО работает под управлением Unix-подобных операционных систем, позволяет собирать, обрабатывать и хранить производственные и технологические данные, планировать производственный процесс, а также решать различные задачи в режиме реального времени.

По мнению разработчиков, им удалось превзойти конкурентов в быстродействии и надёжности. Проект поддерживало государство, в него вложено более 300 млн рублей. Половину денег выделило государство, остальные – средства индустриального партнёра. ПО прошло испытания и полностью готово к применению. Предполагается, что на него перейдёт госсектор.



