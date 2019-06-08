08.06.2019, 20:48
В России создали систему дополненной реальности для слепых
ИА «Ореанда-Новости». Российская компания «Прозрение» презентовала систему дополненной реальности для незрячих и слабовидящих людей.
Это прибор, который поможет слепому человеку лучше передвигаться в пространстве, не используя белую трость. Отмечается, что устройство может заменить собаку-поводыря.
Прибор, оснащённый высокоточной навигацией, расскажет незрячему, что находится вокруг него, а также подскажет, как миновать какое-либо препятствие.
Это прибор, который поможет слепому человеку лучше передвигаться в пространстве, не используя белую трость. Отмечается, что устройство может заменить собаку-поводыря.
Прибор, оснащённый высокоточной навигацией, расскажет незрячему, что находится вокруг него, а также подскажет, как миновать какое-либо препятствие.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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