Российская компания «Прозрение» презентовала систему дополненной реальности для незрячих и слабовидящих людей.





Это прибор, который поможет слепому человеку лучше передвигаться в пространстве, не используя белую трость. Отмечается, что устройство может заменить собаку-поводыря.





Прибор, оснащённый высокоточной навигацией, расскажет незрячему, что находится вокруг него, а также подскажет, как миновать какое-либо препятствие.