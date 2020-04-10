ИА «Ореанда-Новости». Федеральное медико-биологическое агентство продемонстрировало тест-систему, которая может выявить коронавирус за 15-20 минут, пишет «МК».



В основу теста, по словам специалистом, легли микрофлюидные чипы. Само тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса.



Также указывается, что помимо этого создана система выявления антител, документы на её регистрацию будут поданы в начале следующей недели