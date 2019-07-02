О таком прорыве в медицине сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора. Лекарство было создано специально для конгресса по вопросам о лечении лихорадки Эболы, проходящий в Конго.В конце сообщения ведомство заявило, что на данный момент это самая безопасная вакцина, прошедшая все необходимые проверки.