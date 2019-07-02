02.07.2019, 09:05
В России создали уникальную вакцину от Эболы
ИА «Ореанда-Новости». О таком прорыве в медицине сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора. Лекарство было создано специально для конгресса по вопросам о лечении лихорадки Эболы, проходящий в Конго. Отмечается, что препарат создали с применением новейших технологий совместно с центром биотехнологии "Вектор". Лекарство не имеет побочных эффектов, отличаясь долгим сроком годности и удобством хранения. Также оно даёт эффективный защитный иммунитет против смертельной болезни.
В конце сообщения ведомство заявило, что на данный момент это самая безопасная вакцина, прошедшая все необходимые проверки.
В конце сообщения ведомство заявило, что на данный момент это самая безопасная вакцина, прошедшая все необходимые проверки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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