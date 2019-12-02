Nanoscale.

оксида гафния. В результате чего учёные указали, что конденсаторы, которые будут изготовлены на нём, можно использовать в наноэлектронике. Разработку можно применять в качестве сверхбыстрой и долгосрочной флеш-памяти.





Научные специалисты из МФТИ проводили исследованиеСпециалист МФТИ указал, что новые конденсаторы смогут обеспечить до 10 миллиардов циклов записи информации. Это величина в 100 раз больше, что позволяют сделать современные флеш-накопители.