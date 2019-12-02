02.12.2019, 00:55
В России создали уникальные конденсаторы, которые можно использовать для хранения информации
ИА «Ореанда-Новости». В России создали уникальные конденсаторы, которые можно использовать для хранения информации, отмечает научный журнал Nanoscale.
Научные специалисты из МФТИ проводили исследование оксида гафния. В результате чего учёные указали, что конденсаторы, которые будут изготовлены на нём, можно использовать в наноэлектронике. Разработку можно применять в качестве сверхбыстрой и долгосрочной флеш-памяти.
Специалист МФТИ указал, что новые конденсаторы смогут обеспечить до 10 миллиардов циклов записи информации. Это величина в 100 раз больше, что позволяют сделать современные флеш-накопители.
Также оксид гафния можно использовать для создания энергонезависимой памяти, которая не будет уступать современным ОЗУ.
Научные специалисты из МФТИ проводили исследование оксида гафния. В результате чего учёные указали, что конденсаторы, которые будут изготовлены на нём, можно использовать в наноэлектронике. Разработку можно применять в качестве сверхбыстрой и долгосрочной флеш-памяти.
Специалист МФТИ указал, что новые конденсаторы смогут обеспечить до 10 миллиардов циклов записи информации. Это величина в 100 раз больше, что позволяют сделать современные флеш-накопители.
Также оксид гафния можно использовать для создания энергонезависимой памяти, которая не будет уступать современным ОЗУ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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