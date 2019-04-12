ИА «Ореанда-Новости» Директор Gexar, компании – резидента технопарка «Русский» в Приморье, Денис Балюра сообщил о разработке текстового бота, который способен обеспечить техническую поддержку нескольких тысяч участников мероприятий, значительно снизив нагрузку на сотрудников.

В числе прочего компания занимается приспособлением нейронным сетей и искусственного интеллекта к нуждам предпринимателей. Созданный Gexar бот был протестирован на одном из мероприятий образовательного центра, и программа взяла на себя 82 % нагрузки на сотрудников техподдержки. Пользователи могут обратиться к боту с вопросом, например о том, где находится что-либо, не пришла ли ссылка на почту и так далее. Программа выясняет, в чём состоит проблема и подсказывает решение. Эффективность разработки обусловлена тем, что программа помнит контекст, предыдущие сообщения и вопросы и в определённый момент способна захватить инициативу, начать задавать вопросы, и это отличает её от аналогичных продуктов.

Пока существует только текстовый вариант бота. В будущем компания планирует внедрить также голосовое общение.