Реплика устройства получила название ТАЛ-35. Отмечается, что телескоп создали почти с нуля – чертежи делались на основе имеющейся информации. Прибор состоит из шарообразной опоры (монтировки) и оптической трубы, которая разделена на две части – основную и подвижную.На заводе утверждают, что ТАЛ-35 отличается от оригинала только лучшим качеством изображения. Если Ньютон использовал для отражения полированную бронзовую пластину, то реплику оснастили оптическим зеркалом, обработанным алюминированием.