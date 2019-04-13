13.04.2019, 11:37
В России воссоздадут телескоп Ньютона
ИА «Ореанда-Новости». Завод в Новосибирске запустит серийный выпуск телескопа Ньютона. Устройство будет точной копией оригинального телескопа, который Исаак Ньютон создал в 1668 году.
Реплика устройства получила название ТАЛ-35. Отмечается, что телескоп создали почти с нуля – чертежи делались на основе имеющейся информации. Прибор состоит из шарообразной опоры (монтировки) и оптической трубы, которая разделена на две части – основную и подвижную.
На заводе утверждают, что ТАЛ-35 отличается от оригинала только лучшим качеством изображения. Если Ньютон использовал для отражения полированную бронзовую пластину, то реплику оснастили оптическим зеркалом, обработанным алюминированием.
Реплика устройства получила название ТАЛ-35. Отмечается, что телескоп создали почти с нуля – чертежи делались на основе имеющейся информации. Прибор состоит из шарообразной опоры (монтировки) и оптической трубы, которая разделена на две части – основную и подвижную.
На заводе утверждают, что ТАЛ-35 отличается от оригинала только лучшим качеством изображения. Если Ньютон использовал для отражения полированную бронзовую пластину, то реплику оснастили оптическим зеркалом, обработанным алюминированием.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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